Сократился мировой рынок ТВ-панелей

В 2016 году производители дисплеев выпустили 260 млн. ТВ-панелей, что на 3,5% меньше, чем по итогам 2015 года

Общая площадь ТВ-панелей, выпущенных за год, увеличилась на 6,5% за счет увеличения среднего размера телевизоров на 2,2 дюйма, до 43,6 дюйма, сообщает «РБК-Украина».

Эксперты считают, что в 2017 году рынок продолжит сокращение. Поставки ТВ-панелей в штучном исчислении сократятся на 1%, до 257,8 млн. штук, при этом площадь дисплеев снова вырастет на фоне дальнейшего увеличения среднего размера телевизоров.

Лидером рынка остается LG Display. Компания уменьшила отгрузки телевизионных панелей на 5,3% до 52,94 млн. единиц. Samsung Display оказалась на втором месте с годовым результатом в 46,8 млн. ТВ-панелей (-8,1%), а замкнула тройку китайская компания BOE Technology (BOE) с показателем в 43,6 млн. единиц (+22,4%). Далее по списку разместились компании Innolux, China Star Optoelectronics Technology (CSOT) и AU Optronics (AUO), которые в прошлом году поставили 41,7, 33,09 и 27,22 млн. ТВ-панелей соответственно.

Напомним, Sharp может открыть завод по производству телевизионных ЖК-дисплеев в США.

Фото: «РБК-Украина».