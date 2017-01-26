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Hi-tech

Cisco за $3,7 миллиарда покупает AppDynamics

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AppDynamics войдет в подразделение Cisco

Американская компания Cisco анонсировала покупку компании AppDynamics за 3,7 млрд. долларов 

Сделку называют одной из крупнейших для Cisco за последние годы, причиной покупки считают поиск точек роста для компании за пределами ее основного сетевого бизнеса, сообщает «РБК-Украина».

Объявление о сделки состоялось незадолго до выхода AppDynamics на IPO.

Стоимость, предложенная Cisco, почти вдвое превышает оценки компании, полученные в последнем раунде финансирования в ноябре 2015 года. Тогда компанию оценили 1,9 млрд. долларов.

AppDynamics войдет в подразделение Cisco, занимающееся разработкой в сфере интернета вещей и приложений. Сделка, как ожидается, завершится до апреля.

Американская AppDynamics основана в 2008 году и специализируется на управлении производительностью и доступностью приложений в облачных вычислительных системах, а также внутри центров обработки данных.

Напомним, в октябре Cisco приобрела разработчика решений для организации онлайн-конференций.

Фото: «РБК-Украина».

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Теги: AppDynamics, Cisco, сделка

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