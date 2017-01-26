Google открыла доступ к магазину

Компания Google открыла доступ к своему магазину приложений для гарнитуры виртуальной реальности Daydream View для всех разработчиков
С момента запуска магазина публиковать контент там могли только немногие партнеры компании, из-за этого количество приложений ограничивалось несколькими десятками игр и программ, сообщает «РБК-Украина».
Google сообщила, что публиковать свои приложения могут все желающие. В письмах, разосланных разработчикам, Google заявила, что приложения и игры для Daydream VR должны быть высокопроизводительными, чтобы обеспечить комфортный опыт для пользователей. Еще одним требованием является поддержка фирменного контроллера.
Напомним, в октябре Google приобрел стартап, занимающийся технологией виртуальной реальности.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Google, виртуальная реальность, магазин
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