«ВКонтакте» ввела автоматический запуск видеорекламы

«ВКонтакте» включила автовоспроизведение видеорекламы в лентах пользователей
При этом звук при автозапуске видеорекламы не проигрывается и включается только по клику на ролике, сообщает «РБК-Украина».
Рекламодатели смогут выбрать, где размещать такую рекламу - в ленте новостей на сайте, в мобильных приложениях или на всех устройствах. Им будет доступна статистика по просмотрам роликов.
В прошлом году соцсеть ввела автоматическое воспроизведение видео, однако на рекламу эта функция не распространялась.
Напомним, ранее «ВКонтакте» запустила геолокационную рекламу.
Фото: «РБК-Украина».
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