Создатель Microsoft может стать триллионером

Один из создателей корпорации Microsoft Билл Гейтс может увеличить свое состояние до 1 трлн. долларов через 25 лет
На сегодняшний день состояние Гейтса оценивается в 84,4 млрд. долларов, сообщает «РБК-Украина».
Такой вывод экспертов Oxfam основан на анализе благосостояния самых богатых людей мира.
В результате анализа выяснилось, что на протяжении последних 10 лет состояние мировых богачей постоянно росло.
В 2009 году 793 миллиардерам принадлежал совокупный капитал в 2,4 трлн. долларов, а уже в 2016 - 5 трлн. долларов. То есть ежегодно наблюдалось увеличение состояния в среднем на 11%.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Microsoft, Билл Гейтс, триллион
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