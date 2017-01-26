Создатель Microsoft может стать триллионером

Один из создателей корпорации Microsoft Билл Гейтс может увеличить свое состояние до 1 трлн. долларов через 25 лет

На сегодняшний день состояние Гейтса оценивается в 84,4 млрд. долларов, сообщает «РБК-Украина».

Такой вывод экспертов Oxfam основан на анализе благосостояния самых богатых людей мира.

В результате анализа выяснилось, что на протяжении последних 10 лет состояние мировых богачей постоянно росло.

В 2009 году 793 миллиардерам принадлежал совокупный капитал в 2,4 трлн. долларов, а уже в 2016 - 5 трлн. долларов. То есть ежегодно наблюдалось увеличение состояния в среднем на 11%.

Фото: «РБК-Украина».