Facebook тестирует исчезающие публикации

Facebook начала тестировать функцию исчезающих публикаций
Функция тестируется в мобильном приложении соцсети и позволяет публиковать сообщения, фотографии или видео, которые самоудаляются через 24 часа, сообщает «РБК-Украина».
Ранее подобные функции появились в Instagram и Snapchat.
На данный момент функция доступна в Ирландии, однако Facebook рассчитывает распространить ее на другие страны в ближайшие месяцы.
Напомним, Facebook протестирует новый формат видеорекламы.
Фото: «РБК-Украина».
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