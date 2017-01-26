Facebook тестирует исчезающие публикации

Facebook начала тестировать функцию исчезающих публикаций

Функция тестируется в мобильном приложении соцсети и позволяет публиковать сообщения, фотографии или видео, которые самоудаляются через 24 часа, сообщает «РБК-Украина».

Ранее подобные функции появились в Instagram и Snapchat.

На данный момент функция доступна в Ирландии, однако Facebook рассчитывает распространить ее на другие страны в ближайшие месяцы.

Напомним, Facebook протестирует новый формат видеорекламы.

Фото: «РБК-Украина».