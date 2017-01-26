Росгвардия заявила о массированной DDos-атаке

Национальная гвардия Российской Федерации заявила, что почти сутки сайт ведомства подвергается массированной DDos-атаке

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителя пресс-службы Росгвардии.

«Отбиваемся как можем», - отметил представитель.

По его словам, официальный интернет-сайт начал работать с перебоями накануне вечером, около 17:00 по московскому вермени.

«Специалисты управления связи Росгвардии установили, что сайт подвергся массированной DDos-атаке со множественными сетевыми запросами, приводящими к полной загрузке ресурсов и невозможности работы сайта», - пояснил он.

Представитель пресс-службы отметил, что в четверг, в 02:00 по московскому времени, было выявлено и заблокировано порядка 450 уникальных IP-адресов, с которых проводилась атака, а в дальнейшем их количество возросло до 7,8 тысяч.

В настоящее время ведутся мероприятия по отражению DDos-атаки и восстановлению работы сайта.

Напомним, в декабре 2016 года сайт Министерства обороны Украины подвергся хакерской атаке.

Фото: РБК-Украина