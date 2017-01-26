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Hi-tech

Наушники Apple внезапно отключаются

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Эта проблема возникает только при использовании AirPods с моделями iPhone 6s и iPhone 6s Plus

Apple сейчас проводит расследование, после появления многочисленных сообщений пользователей AirPods о случаях внезапного отключения беспроводных наушников и последующего включения случайным образом во время звонков

Владельцы AirPods сообщают о регулярных случаях отключения соединения Bluetooth во время телефонных звонков, хотя подобные проблемы не наблюдаются, когда беспроводные наушники используются для прослушивания музыки, сообщает «3Dnews».

Судя по отзывам пользователей, эта проблема возникает только при использовании AirPods с моделями iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Причём несколько пользователей, поменявших смартфоны на iPhone 7, сообщили о полном отсутствии случаев с внезапным разрывом Bluetooth-соединения.

В первоначальных сообщениях предполагалось, что разрыв Bluetooth-соединения происходит только тогда, когда к iPhone также подключены смарт-часы Apple Watch.

Удалось воспроизвести данную проблему при подключении смарт-часов Fitbit Blaze (по всей видимости, к смартфону iPhone 6s), что говорит о более широком характере конфликта в случае подключения нескольких Bluetooth-устройств.

Ни сброс настроек, ни перезагрузка iPhone не решают данной проблемы. Поэтому владельцам AirPods до её решения компанией предлагается использовать при звонках только один наушник, так как разрыв соединения наблюдается лишь тогда, когда используется пара наушников.

Фото: «3Dnews».

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Теги: AirPods, Apple, iPhone, наушники

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