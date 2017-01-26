Половина уязвимостей Windows приходится на браузеры

ESET подвела итоги исследования распределения количества уязвимостей в различных приложениях и компонентах продуктов Microsoft
В общей сложности редмондский гигант устранил в прошлом году 518 уязвимостей в своём софте, сообщает «3Dnews».
В 2015-м Microsoft закрыла 571 уязвимость.
Приблизительно треть выявленных в 2016 году «дыр» теоретически может использоваться злоумышленниками для удалённого исполнения вредоносного кода в атакуемой системе.
Примерно четыре из десяти уязвимостей приходится на браузеры. Так, в Internet Explorer в прошлом году обнаружено 109 уязвимостей, что в два раза меньше, чем в 2015 году. В новом Microsoft Edge, браузере по умолчанию в Windows 10, закрыто 111 уязвимостей.
Ни одна из «дыр» в Edge не использовалась в 2016-м в кибератаках до выхода закрывающих обновлений.
Компания ESET выяснила, что количество закрытых уязвимостей в офисных приложениях Microsoft за год подскочило практически в три раза - с 24 до 68. Примерно в четыре раза возросло число багов различных компонентов пользовательского режима Windows - 116 против 30 в 2015 году.
Фото: «3Dnews».
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Теги: Microsoft, Windows, уязвимость
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