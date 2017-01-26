Глава Apple продал акции компании

CEO компании Apple Тим Кук продал 30 тыс. акций компании на общую сумму 3,6 млн. долларов

Акции были проданы тремя равными частями за три дня 20, 23 и 24 января. 10 тыс. акций были проданы за 120,41 долларов за штуку, остальные – за 120 долларов, сообщает «РБК-Украина».

У Кука остается еще 979,809 акций компании Apple на сумму около 117,6 млн. долларов. Ранее стало известно, что компания сократила на 15% размер выплаты Тиму Куку из-за невыполнения целевых финансовых задач.

В частности, его компенсационный пакет за 2016 год составил 8,7 млн. долларов вместо 10,3 млн. долларов запланированных ранее.

Напомним, Apple получила более 90% прибыли мирового рынка смартфонов.

Фото: «РБК-Украина».