Французские дизайнеры разработали смартфон будущего

Дизайнеры Филипп Старк и Жером Оливе разработали концептуальную модель смартфона будущего - Alo
Смартфон обтекаемой формы управляется при помощи голосовых команд, камера оснащена функцией распознавания лиц, кроме того, она может проецировать ролики при помощи 3D-голограмм, сообщает «УНИАН».
«Это настоящий искусственный интеллект», - сказал Оливе.
Пока что модель существует только в качестве концепта, но в будущем разработчики планируют наладить серийное производство.
Филипп Старк - французский промышленный и интерьерный дизайнер, основатель собственного бюро S+ARK. Сотрудничает с производителями мебели и предметов интерьера Kartell, Baccarat, Magis и другими. Его работы демонстрируются в постоянных коллекциях Музея декоративного искусства в Париже и Музея дизайна в Лондоне.
Фото: Philippe Starck
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