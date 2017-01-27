Французские дизайнеры разработали смартфон будущего

Дизайнеры Филипп Старк и Жером Оливе разработали концептуальную модель смартфона будущего - Alo

Смартфон обтекаемой формы управляется при помощи голосовых команд, камера оснащена функцией распознавания лиц, кроме того, она может проецировать ролики при помощи 3D-голограмм, сообщает «УНИАН».

«Это настоящий искусственный интеллект», - сказал Оливе.

Пока что модель существует только в качестве концепта, но в будущем разработчики планируют наладить серийное производство.

Филипп Старк - французский промышленный и интерьерный дизайнер, основатель собственного бюро S+ARK. Сотрудничает с производителями мебели и предметов интерьера Kartell, Baccarat, Magis и другими. Его работы демонстрируются в постоянных коллекциях Музея декоративного искусства в Париже и Музея дизайна в Лондоне.

Фото: Philippe Starck