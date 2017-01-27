Japan Display создала гибкие ЖК-экраны

Одним из главных преимуществ OLED-дисплеев над жидкокристаллическими является возможность создавать экраны разнообразной формы

Japan Display намерена уравнять технологии в этом отношении, сообщает «3Dnews».

Компания собирается начать серийное производство гибких панелей с пластиковой основой в 2018 году. Хотя новые дисплеи смогут гнуться не столь сильно, как OLED-изделия, их гибкости будет достаточно для использования в смартфонах вроде Samsung Galaxy Edge, заявил операционный директор Japan Display Сюдзи Аруга.

Некоторые производители смартфонов уже изъявили желание использовать гибкие ЖК-дисплеи Japan Display, сообщили в компании без указания имён потенциальных клиентов.

В отчётности Japan Display говорится, что в число основных заказчиков компании входят Apple и Huawei Technologies. Источники подтвердили интерес Apple к таким экранам.

Согласно многочисленным слухам, iPhone 8, который будет выпущен в нынешнем году, получит OLED-дисплей производства Samsung. Гибкие пластиковые экраны Japan Display могут появиться в смартфонах Apple 2018 года выпуска.

Japan Display рассчитывает, что новые дисплеи найдут применение не только в мобильных устройствах, но и в ноутбуках, автомобилях и других устройствах.

Фото: wsj.com