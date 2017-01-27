Apple подала в суд на Qualcomm

Apple продолжила судебное разбирательство с Qualcomm, начатое в США, новыми исками в Китае

Компания из Купертино направила в Пекинский суд по правам интеллектуальной собственности (Beijing Intellectual Property Court) два иска, сообщает «3Dnews».

В первом иске с требованием возмещения ущерба в размере 1 млрд. юаней ($145,32 млн.) Apple обвиняет своего основного поставщика микросхем модемов в злоупотреблении доминирующим положением в индустрии. Во втором иске компания Qualcomm обвиняется в невыполнении обязательства лицензировать патенты, которые относятся к основополагающим для отрасли (Standard Essential Patents, SEP), на справедливых, разумных и не дискриминационных условиях (FRAND, fair, reasonable and non-discriminatory).

Qualcomm является основным поставщиком как Apple, так и Samsung Electronics, модемов, обеспечивающих подключение телефонов к беспроводным сетям. На эти две компании в совокупности пришлось 40 % выручки Qualcomm в последнем финансовом году, составившей $23,5 млрд.

В заявлении, направленном по электронной почте, компания Qualcomm сообщила, что ещё не ознакомилась полностью с исками, которые были поданы Apple в китайский суд.

Но Дон Розенберг, исполнительный вице-президент и главный юрисконсульт Qualcomm, подчеркнул, что компания предложила Apple те же условия, что и другим клиентам в соответствии с регулирующими документами, вышедшими в Китае после 2015 года, и что его фирма будет защищать свою бизнес-модель в китайских судах.

Фото: «3Dnews».