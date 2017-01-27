HTC отрицает возможность выхода смарт-часов

Слухи о подготовке компанией HTC «умных» часов на Android Wear курсируют в Сети уже довольно длительное время
Недавнее появление фото прототипа смарт-часов HTC под брендом Under Armour для многих пользователей стало новым подтверждением готовящегося анонса нового гаджета, который вполне может состояться в этом году, сообщает «3Dnews».
У тайваньской компании нет никаких планов по выпуску смарт-часов на Android Wear в ближайшем будущем. Президент по глобальным продажам и финансовый директор HTC Чан Чиа-Лин, отвечая на вопрос по этому поводу, заявил, что компания не собирается выпускать смарт-часы на Android Wear. Он подчеркнул, что HTC не планирует выпуск часов в краткосрочной перспективе.
Хотя эти слова топ-менеджера HTC были процитированы многими ресурсами, представители Android Police обратились непосредственно в компанию. В пресс-службе HTC они получили подтверждение, что цитата является правильной и что компания не собирается выпускать в ближайшем будущем смарт-часы на платформе Android Wear.
Фото: «3Dnews».
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