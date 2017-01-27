Gmail начнёт блокировать JavaScript

Google объявила о том, что список запрещённых типов файлов почтового сервиса Gmail скоро пополнится ещё одним расширением

На данный момент Gmail блокирует такие файловые расширения, как .exe, .msc, и .bat, однако к ним уже 13 февраля присоединится .js, сообщает «3Dnews».



Этот файловый тип обычно ассоциируется с запуском клиентского JavaScript-кода на веб-странице, поэтому среднестатистический пользователь, вероятно, не заметит каких-либо изменений.

Google всё равно предлагает несколько обходных путей этого ограничения, которое скоро вступит в силу. Если пользователю необходимо по каким-либо не нарушающим правила сервиса причинам отправить файл с расширением .js, то он может использовать Google Drive, Google Could Storage или любую другую облачную платформу. Даже заархивированный файл с таким расширением через Gmail отправить не представится возможности.

Причиной запрета на отправку таких файлов стала обеспокоенность Google безопасностью пользователей Gmail.

Компания заявила, что совсем скоро при попытках прикрепить к письму файл с расширением .js пользователи будут получать следующее сообщение: «В Gmail из соображений безопасности на данный момент существует запрет на определённые файловые вложения (например, .exe, .msc, и .bat), а начиная с 13 февраля 2017 года мы также введём запрет на прикрепление файлов .js. Как и в случае с другими запрещёнными файловыми вложениями, вы не сможете прикрепить файл .js - будет появляться внутреннее предупреждение с объяснением причин».

Фото: «3Dnews».