Facebook изменил алгоритм выдачи видео

Facebook внесла изменения в алгоритм выдачи видероликов в ленте новостей
Ранее видео оценивалось по нескольким параметрам, в том числе прямая ли трансляция, включал ли пользователь звук при просмотре видео или же открывал видео в полноэкранном режиме, сообщает «РБК-Украина».
Теперь компания объявила об еще одном параметре. Выдача видео будет зависеть также и от того, как долго пользователи просматривают тот или иной ролик. Чем дольше пользователь будет смотреть какое-то видео перед тем, как перейти к следующей публикации в ленте, тем чаще оно будет появляться в ленте новостей других пользователей.
Длинные ролики с высоким процентом просмотров до конца станут появляться в ленте чаще, а короткие – реже. Функция будет вводиться постепенно и будет доступна для всех пользователей в ближайшее время.
Напомним, Facebook тестирует функцию исчезающих публикаций.
Фото: «РБК-Украина».
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
17:37
В Аргентине туристы до смерти замучили маленького дельфина ради фото (ВИДЕО)
|
17:20
|
17:12
Украинцам предлагают оплачивать коммуналку с рассрочкой на пять лет
|
17:07
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0