Facebook изменил алгоритм выдачи видео

Facebook внесла изменения в алгоритм выдачи видероликов в ленте новостей

Ранее видео оценивалось по нескольким параметрам, в том числе прямая ли трансляция, включал ли пользователь звук при просмотре видео или же открывал видео в полноэкранном режиме, сообщает «РБК-Украина».

Теперь компания объявила об еще одном параметре. Выдача видео будет зависеть также и от того, как долго пользователи просматривают тот или иной ролик. Чем дольше пользователь будет смотреть какое-то видео перед тем, как перейти к следующей публикации в ленте, тем чаще оно будет появляться в ленте новостей других пользователей.

Длинные ролики с высоким процентом просмотров до конца станут появляться в ленте чаще, а короткие – реже. Функция будет вводиться постепенно и будет доступна для всех пользователей в ближайшее время.

Напомним, Facebook тестирует функцию исчезающих публикаций.

Фото: «РБК-Украина».