Toshiba планирует продать бизнес по производству микрочипов

Корпорация утвердила планы по выделению производства микрочипов в отдельную компанию и ищет сторонние инвестиции в нее

Японская корпорация хочет избежать убытков в миллиарды долларов, которые она вложила в атомную энергетику в США, сообщает «РБК-Украина».

По данным источника, знакомого с ситуацией в корпорации, Toshiba оценила свое крупнейшее в мире производство микрочипов от 9-13 млрд. долларов.

Корпорация планирует продать от 20 до 30% компании. При этом отделение производства микрочипов от компании Toshiba намечено на 31 марта, а в течение месяца состоится собрание акционеров компании. Среди потенциальных инвесторов в бизнес по производству микрочипов рассматриваются производитель компьютерной электроники Western Digital Corp. и поддерживаемый государством Банк развития Японии.

Среди инвесторов также может быть транснациональная машиностроительная компания Canon. Однако источник в корпорации подчеркивает, что Western Digital Corp., вероятно, не будет среди инвесторов из-за недоверия к ней со стороны Toshiba.

Напомним, в конце декабря 2016 года акции Toshiba упали на 42% за 3 дня с 27 по 29 декабря.

Фото: «РБК-Украина».