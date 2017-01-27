Большинство родителей позволяют своим детям брать с собой в постель гаджет

Компания Intel Security поделилась результатами своего глобального исследования «Новая динамика семьи в подключённом мире» (New Family Dynamics in a Connected World), целью которого было выяснить, какие привычки развиваются в семьях по мере того, как интернет-технологии всё прочнее входят в повседневную жизнь; и какие меры следует предпринимать родителям, чтобы уберечь своих детей от негативного влияния интернетизации окружающего их мира

Опрос проводился среди лиц в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Германии, Индии, Италии, Японии, Мексике, Нидерландах, Сингапуре, Испании, Великобритании и США. Обще число респондентов составило 13 000 человек, сообщает «3Dnews».

Как показало исследование, 76 % родителей позволяют своим детям брать с собой в постель смартфон или планшет, а 32 % приходилось ссориться со своим чадом из-за его желания пользоваться гаджетом перед сном. При этом, несмотря на осведомлённость об опасностях, которые таит в себе онлайн-пространство для неокрепшей детской психики (80 % опасаются, что ребёнок может познакомиться в Сети с «социальным хищником» или киберпреступником), 35 % родителей признались в том, что применяют устаревшие методы контроля за использованием их отпрысками электронных устройств, а именно, разрешают пользоваться ими только в их присутствии. И лишь 23 % рассказали, что для мониторинга интернет-активности детей они задействуют специальное программное обеспечение.

Плохой пример чрезмерной увлечённости гаджетами детям подают сами же взрослые: 36 % опрошенных заявили, что, проводя время с семьёй, продолжали пользоваться устройствами.

Основываясь на результатах опроса, Intel Security дала несколько простых рекомендаций, как сделать пребывание подрастающего поколения в Сети более безопасным. Компания советует, во-первых, как можно раньше начинать разговаривать с ребёнком на тему безопасного поведения в Интернете, разъясняя, что, к примеру, нельзя открывать электронные письма от неизвестных адресатов. Во-вторых, самим подавать положительный пример, ограничивая своё собственное пребывание в онлайне. В-третьих, напоминать детям, что нужно отклонять запросы дружбы от незнакомцев. И, наконец, в-четвёртых, защищать домашнюю сеть при помощи специального ПО.

Фото: «3Dnews».