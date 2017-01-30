В Facebook Messenger появится реклама

Реклама будет показываться на главном экране приложения под недавними диалогами, сообщает «РБК-Украина».

Пользователи соцсети смогут самостоятельно выбирать, просматривать объявления бренда или нет, рекламодатель не сможет начинать беседу с пользователем без его согласия.

В чатах реклама отображаться не будет. На данный момент функция тестируется в Австралии и Таиланде.

Напомним, в декабре Facebook запустил групповые видеозвонки в своем мессенджере.

Фото: «РБК-Украина».