В Facebook Messenger появится реклама
Реклама будет показываться на главном экране приложения под недавними диалогами, сообщает «РБК-Украина».
Пользователи соцсети смогут самостоятельно выбирать, просматривать объявления бренда или нет, рекламодатель не сможет начинать беседу с пользователем без его согласия.
В чатах реклама отображаться не будет. На данный момент функция тестируется в Австралии и Таиланде.
Напомним, в декабре Facebook запустил групповые видеозвонки в своем мессенджере.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Facebook Messenger, пользователи, реклама
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