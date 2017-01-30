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Hi-tech

Новым смартфонам Google приписывают герметичный корпус

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Новинка будет несколько дороже оригинальной модели

Сетевые источники раскрыли некоторую информацию о смартфонах Google Pixel второго поколения, которые в настоящее время находятся в разработке

Смартфоны Pixel второго поколения, в отличие от предшественников, как утверждается, получат герметичное исполнение, сообщает «3Dnews».

Оригинальные модели не получили влагозащищённость только потому, что у создателей не хватило времени на её проработку.

По слухам, основой новых аппаратов станет SoC Snapdragon 835. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 280 с тактовой частотой до 2,45 ГГц, графический ускоритель Adreno 540 и модем X16 LTE. Объём оперативной памяти, по всей видимости, вырастет до 6 Гбайт.

Говорится о наличии улучшенной основной камеры, порта USB Type-C и 3,5-миллиметрового гнезда для наушников.

Анонс смартфонов Google Pixel следующего поколения ожидается во второй половине нынешнего года. Новинка будет несколько дороже оригинальной модели на старте её продаж. Но есть также информация, что в разработке находится аппарат Pixel 2B с менее мощной электронной «начинкой» и, как следствие, сниженной ценой.

Фото: «3Dnews».

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Теги: Google, корпус, смартфон

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