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Hi-tech

Покупатели игнорируют iPhone 7

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iPhone 7 Plus оказался на $20 дороже iPhone 6s Plus

На последний день января у компании Apple намечено оглашение очередных квартальных итогов, в ходе которого, как ожидают аналитики, она объявит о небольшом увеличении продаж iPhone

По предварительным оценкам, за период с октября по декабрь 2016 года было реализовано 76 млн. iPhone, что на миллион больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает «3Dnews».

Вместе с тем эксперты прогнозируют снижение средней продажной стоимости смартфонов бренда с прошлогодней $691 до $688.

Произойдёт это даже несмотря на то, что вышедший в 2016 году iPhone 7 Plus оказался на $20 дороже своего предшественника iPhone 6s Plus. Прежде с выходом каждого нового поколения «яблокофонов» их средний ценник только увеличивался.

Аналитик Марк Московитц из Barclays объяснил данное явление тем, что современные смартфоны достигли того уровня развития, когда приобретение самой последней модели просто не имеет смысла. Именно это и произошло с iPhone 7: представленные в нём усовершенствования оказались для многих потребителей недостаточными аргументами для того, чтобы купить именно его, а не iPhone 6s, который до сих пор присутствует в продаже.

Аналогичного мнения придерживается и основатель платёжного сервиса PayPal Питер Тиль заявивший, что все уже давно знают, что представляют собой смартфоны и какими возможностями они обладают. Вследствие этого, уверен Тиль, смартфоны не являются сферой, где возможны инновации.

Фото: «3Dnews».

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Теги: Apple, iPhone 6, iPhone 7

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