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Hi-tech

Хакеры заперли гостей отеля в номерах

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Хакеры потребовали выплатить им 1500 евро в биткоинах за восстановление доступа к системе

Один из лучших австрийских отелей Romantik Seehotel Jägerwirt подтвердил факт выплаты хакерам примерно $1,6 тысяч в биткоинах

Злоумышленникам удалось взломать систему электронных ключей отеля, из-за чего почти две сотни гостей оказались заблокированы либо в своих комнатах, либо за их пределами, сообщает «3Dnews».

Роскошный четырёхзвёздочный отель Romantik Seehotel Jägerwirt расположен в красивом месте на берегу озера и имеет современную инфраструктуру, включающую в себя, как и многие другие гостиницы, ключи-карты для номеров. Организация решила поделиться подробностями взлома, чтобы предупредить остальных о последствиях, которые могут повлечь за собой такие киберпреступления.

Руководство отеля заявило, что это уже третья хакерская атака, с которой организации пришлось столкнуться. Последняя стала наиболее серьёзной: гости не могли выйти из своих номеров, а работники отеля не имели возможности запрограммировать на открытие дверей новые карты. Атака совпала с открытием зимнего сезона и заблокировала доступ ко всем компьютерам, включая систему резервации и кассу.

Хакеры потребовали выплатить им 1500 евро в биткоинах за восстановление доступа к системе. Управляющий директор отеля Кристоф Брандштеттер заявил: «Все 180 мест в отеле были забронированы, у нас не было другого выбора. Ни полиция, ни страховка в таких случаях ничем помочь не могут».

«Восстановление нашей системы после первой атаки, произошедшей летом, стоило нам несколько тысяч евро, - добавил Брандштеттер. - Мы до сих пор не получили никаких денег со страховки, поскольку никто из виновных не был найден».

Управляющий директор сказал, что дешевле и быстрее было просто выплатить хакерам нужную сумму.

Злоумышленники, получив свои деньги, восстановили доступ ко всей системе. Тем не менее, руководство утверждает, что хакеры оставили в системе бекдор и пытались снова её взломать. В четвёртый раз у них не было никаких шансов, поскольку компьютеры были заменены и оснащены новейшими технологиями безопасности, а некоторые сети были разделены.

Фото: «3Dnews».

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Теги: гостиница, деньги, хакеры

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