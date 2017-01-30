Twitter сообщил о двух запросах ФБР

На протяжении последних восьми месяцев технологические компании начали понемногу рассказывать о том, что получали письма Федерального бюро расследований с требованием тайно раскрыть персональную конфиденциальную информацию (National Security Letter, NSL)

В связи с запретом на разглашение NSL, технологические компании были вынуждены держать втайне от общественности и пользователей требования правительства, сообщает «3Dnews».



После отмены запрета ФБР технологические компании начали публиковать информацию о полученных запросах от спецслужбы.

Вслед за Yahoo!, Cloudflare и Google, о фактах получения NSL сообщил Twitter. Сервис рассказал о двух случаях получения подобных писем - одно поступило в 2015 году, второе - в 2016-м. В них ФБР просила Twitter предоставить такие данные, как «имя, адрес, стаж работы, а также электронные сообщения».

Twitter рассказал о двух письмах ФБР и информировал целевых пользователей, не исключено, что запросов поступило больше, но сервис не может о них рассказать из-за имеющегося запрета на разглашение информации.

Cloudflare и CREDO Mobile опубликовали несколько NSL, они получали и другие запросы, которые по-прежнему держатся в секрете.

Фото: «3Dnews».