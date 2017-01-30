МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРІЇ
РЕГІОНИ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Hi-tech

Twitter сообщил о двух запросах ФБР

0

ФБР просила Twitter предоставить «имя, адрес, стаж работы, а также электронные сообщения»

На протяжении последних восьми месяцев технологические компании начали понемногу рассказывать о том, что получали письма Федерального бюро расследований с требованием тайно раскрыть персональную конфиденциальную информацию (National Security Letter, NSL)

В связи с запретом на разглашение NSL, технологические компании были вынуждены держать втайне от общественности и пользователей требования правительства, сообщает «3Dnews».

После отмены запрета ФБР технологические компании начали публиковать информацию о полученных запросах от спецслужбы.

Вслед за Yahoo!, Cloudflare и Google, о фактах получения NSL сообщил Twitter. Сервис рассказал о двух случаях получения подобных писем - одно поступило в 2015 году, второе - в 2016-м. В них ФБР просила Twitter предоставить такие данные, как «имя, адрес, стаж работы, а также электронные сообщения».

Twitter рассказал о двух письмах ФБР и информировал целевых пользователей, не исключено, что запросов поступило больше, но сервис не может о них рассказать из-за имеющегося запрета на разглашение информации.

Cloudflare и CREDO Mobile опубликовали несколько NSL, они получали и другие запросы, которые по-прежнему держатся в секрете.

Фото: «3Dnews».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Twitter, запрос, ФБР

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> ФБР снова пытается взломать iPhone

ФБР снова пытается взломать iPhone

"> На ФБР подали в суд из-за сокрытия подробностей взлома iPhone

На ФБР подали в суд из-за сокрытия подробностей взлома iPhone

"> ФБР расследует хакерскую атаку на сайт Демократической партии США

ФБР расследует хакерскую атаку на сайт Демократической партии США

"> ФБР наняло на работу пса для борьбы с хай-тек преступлениями

ФБР наняло на работу пса для борьбы с хай-тек преступлениями

Новини партнерів

«Підвищувати ціну на газ вже немає куди», – Павло Розенко
2Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко вважає, що сьогодні немає жодних підстав говорити про збільшення в поточному році тарифів на ЖКГ або газ. Про це
Росія не проти анексувати район Вільнюса
1У Раді Федерації Росії не проти повернути район Вільнюса, яка наразі входить до складу Литви, оскільки «він ніколи не належав цій країні».

Последние новости

17:34

Суд отказал НАБУ арестовать центр конного спорта Онищенко

17:27

Руководство агрохолдинга «Мрия» опровергло информацию о его продаже

17:04

Впервые в мире мост напечатали на 3D-принтере (ФОТО)

17:04

Раскрыты новые характеристики Samsung Galaxy S8

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Пенсионный фонд насчитал почти миллион гривен пенсий уже умершим харьковчанам

Пенсионный фонд насчитал почти миллион гривен пенсий уже умершим харьковчанам »

Запорожье

Возле &quot;Ашана&quot; полиция Запорожья работает по методичке ГАИ (ФОТО)

Возле "Ашана" полиция Запорожья работает по методичке ГАИ (ФОТО) »

Донбасс

В Азовском море задержали 3 катера-нарушителя

В Азовском море задержали 3 катера-нарушителя »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.