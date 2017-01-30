Раскрыты новые характеристики Samsung Galaxy S8

В сети появились фотографии и технические характеристики нового флагмана от Samsung - Galaxy S8

Презентация нового смартфона, как ожидается, пройдет 29 марта сразу в нескольких городах США и стран Европы, сообщает «РБК-Украина».

Новинка получит глянцевый стеклянный корпус с металлическим каркасом и будет оснащена изогнутым с двух сторон экраном. Как и предполагалось ранее, устройство лишено кнопки Home, а сканер отпечатков пальцев перемещен на тыльную сторону и расположился рядом с основной камерой, которая дополнена светодиодной вспышкой.

Samsung Galaxy S8 будет оборудован 5,8-дюймовым дисплеем Super AMOLED, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт MicroSD, аккумулятором на 3000 мАч, портом USB-C, стандартным аудиоразъемом и двумя камерами: 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной. Galaxy S8 Plus получит 6,2-дюймовый дисплей и аккумулятор на 3500 мАч. Гаджет будет оснащен системой охлаждения с тепловыми трубками.

Стоимость модели Galaxy S8 на европейском рынке составит 799 евро, а Samsung Galaxy S8 Plus будет на 100 евро дороже.

Напомним, Samsung планирует продать 60 млн смартфонов Galaxy S8 в 2017 году.

Фото: «РБК-Украина».