Apple присоединяется к искусственному интеллекту

Apple решила присоединиться к инициативе своих конкурентов проводить научные исследования и разработки в сфере искусственного интеллекта

Партнерство в сфере разработок искусственного интеллекта было создано в сентябре прошлого года, в него вошли такие компании как Google, IBM, Microsoft, Facebook и Amazon, сообщает «РБК-Украина».

На данный момент стратегия Apple в этой сфере не достаточно ясна. Компания разработала голосовой помощник Siri на основе ИИ. Предполагается использование технологии в будущем проекте беспилотного автомобиля. В целом же организация по искусственному интеллекту призвана установить основные правила разработки и внедрения данных технологий.

Напомним, Google, Microsoft и Facebook объединили силы для развития искусственного разума.

Фото: «РБК-Украина».