Apple присоединяется к искусственному интеллекту

Apple решила присоединиться к инициативе своих конкурентов проводить научные исследования и разработки в сфере искусственного интеллекта
Партнерство в сфере разработок искусственного интеллекта было создано в сентябре прошлого года, в него вошли такие компании как Google, IBM, Microsoft, Facebook и Amazon, сообщает «РБК-Украина».
На данный момент стратегия Apple в этой сфере не достаточно ясна. Компания разработала голосовой помощник Siri на основе ИИ. Предполагается использование технологии в будущем проекте беспилотного автомобиля. В целом же организация по искусственному интеллекту призвана установить основные правила разработки и внедрения данных технологий.
Напомним, Google, Microsoft и Facebook объединили силы для развития искусственного разума.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Apple, искусственный интеллект, конкуренты
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