HTC снова потеряла дизайнера

Ведущий дизайнер HTC Клод Зеллвегер в поисках лучшей работы устроился в корпорацию Google
Зеллвегеру предложили место в команде разработчиков платформы виртуальной реальности Daydream, которую американский интернет-гигант представил весной 2016 года на конференции Google I/O, сообщает «3Dnews».
Зеллвегер попал в HTC после того, как в 2008 году та приобрела дизайнерскую студию One & Co, сотрудником которой он являлся. Одни из самых известных его разработок - дизайн VR-шлема Vive и смартфона One (M7).
Над последним Зеллвегер трудился в соавторстве со Скоттом Кройлом, в прошлом тоже работавшим в One & Co и покинувшим HTC в 2014 году. Ещё один экс-сотрудник One & Co - Иона Бекер - расстался с тайваньским вендором в марте 2015 года. Таким образом, за последние три года HTC лишилась уже трёх ведущих дизайнеров.
На внешности будущих смартфонов марки уход Зеллвегера вряд ли как-то скажется, поскольку в последнее время он занимался в большей степени проектом Vive, а за смартфоны отвечал его коллега Дэниел Хандт.
Последний о своём намерении уйти из HTC пока не заявлял.
Фото: «3Dnews».
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