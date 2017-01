HTC снова потеряла дизайнера

Ведущий дизайнер HTC Клод Зеллвегер в поисках лучшей работы устроился в корпорацию Google

Зеллвегеру предложили место в команде разработчиков платформы виртуальной реальности Daydream, которую американский интернет-гигант представил весной 2016 года на конференции Google I/O, сообщает «3Dnews».

Зеллвегер попал в HTC после того, как в 2008 году та приобрела дизайнерскую студию One & Co, сотрудником которой он являлся. Одни из самых известных его разработок - дизайн VR-шлема Vive и смартфона One (M7).

Над последним Зеллвегер трудился в соавторстве со Скоттом Кройлом, в прошлом тоже работавшим в One & Co и покинувшим HTC в 2014 году. Ещё один экс-сотрудник One & Co - Иона Бекер - расстался с тайваньским вендором в марте 2015 года. Таким образом, за последние три года HTC лишилась уже трёх ведущих дизайнеров.

На внешности будущих смартфонов марки уход Зеллвегера вряд ли как-то скажется, поскольку в последнее время он занимался в большей степени проектом Vive, а за смартфоны отвечал его коллега Дэниел Хандт.

Последний о своём намерении уйти из HTC пока не заявлял.

Фото: «3Dnews».