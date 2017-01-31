В Японии выпустили смартфон, который можно мыть водой (ВИДЕО)

Японский производитель смартфонов Kyocera представил гаджет, который при загрязнении можно очистить водой с мылом
Ранее производитель уже презентовал подобное устройство, однако оно могло очищаться только с помощью определенного типа мыла для рук, сообщает «РБК-Украина».
Гаджет можно мыть горячей водой и использовать разные типы мыла, в том числе для рук и для тела.
Телефон будет доступен для продаж только в Японии и реализовываться через одного из местных мобильных операторов.
Напомним, ранее был представлен смартфон, который заряжается за 15 минут.
Видео: IMDB Hot Trailer
Фото: «РБК-Украина».
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