Дания вводит должность «цифрового» посла

Дания станет первой в мире страной, которая введет должность «цифрового» посла для взаимодействия с крупными технологическими компаниями, такими как такими как Apple, Google и Microsoft
«Эти компании стали чем-то вроде новых стран и мы должны на это реагировать», - отмечает министр иностранных дел Дании Андерс Самюэлсен, сообщает «РБК-Украина».
Основной обязанностью посла будет улучшение отношений с американскими технологическими компаниями.
В Дании считают, что эти компании имеют гораздо больший доход и влияние на мировой арене, чем некоторые страны.
Дания намерена стимулировать инвестиции в экономику страны со стороны цифрового бизнеса.
Facebook и Apple недавно анонсировали планы создать массивные центры обработки данных в Дании.
Фото: «РБК-Украина».
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