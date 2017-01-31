Дания вводит должность «цифрового» посла

Дания станет первой в мире страной, которая введет должность «цифрового» посла для взаимодействия с крупными технологическими компаниями, такими как такими как Apple, Google и Microsoft

«Эти компании стали чем-то вроде новых стран и мы должны на это реагировать», - отмечает министр иностранных дел Дании Андерс Самюэлсен, сообщает «РБК-Украина».

Основной обязанностью посла будет улучшение отношений с американскими технологическими компаниями.

В Дании считают, что эти компании имеют гораздо больший доход и влияние на мировой арене, чем некоторые страны.

Дания намерена стимулировать инвестиции в экономику страны со стороны цифрового бизнеса.

Facebook и Apple недавно анонсировали планы создать массивные центры обработки данных в Дании.

Фото: «РБК-Украина».