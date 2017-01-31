Fitbit сократит 6 % персонала

Производитель носимых устройств Fitbit объявил в понедельник о намерении сократить 110 сотрудников, что составляет примерно 6 % его персонала
Это решение было принято в связи неудовлетворительными результатами в четвёртом квартале 2016 года, сообщает «3Dnews».
Согласно предварительным оценкам, выручка компании за минувший квартал находится в пределах от $572 до $580 млн., хотя прогноз компании был равен $750 млн.
В декабре Fitbit приобрела производителя смарт-часов Pebble в связи с изменением потребительского спроса. Интерес к простым фитнес-трекерам стал падать, в то время как популярность более сложных носимых устройств, таких как смарт-часы Apple Watch, стала расти.
Гендиректор Fitbit Джеймс Парк отметил, что невыполнение намеченных показателей вовсе не говорит о слабости компании.
«Показатели четвёртого квартала, как ожидается, будут меньше заявленного нами ранее диапазона, - прокомментировал Парк итоги квартала. - Тем не менее, мы уверены, что эти финансовые результаты не отражают стоимости нашего бренда, лидирующей на рынке платформы, а также долгосрочного потенциала компании».
По словам Парка, несмотря на более низкую, чем ожидалось, выручку в праздничный сезон - особенно в Чёрную пятницу - Fitbit показала большой рост продаж в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, где выручка за квартал выросла на 58%.
Фото: «3Dnews».
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