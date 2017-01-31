МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРІЇ
РЕГІОНИ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Hi-tech

Apple удаляет иранские приложения

0

App Store на территории Ирана официально не доступен

Apple начала удалять из App Store программные продукты, страной происхождения которых является Иран

Несколько дней назад компания удалила приложение крупнейшей торговой площадки в стране Digikala, сообщает «3Dnews».

Пока Apple ситуацию никак не прокомментировала, но, вероятнее всего, она связана с международным торговым правом.

Купертинская компания начала постепенно снимать ограничения и открывать иранцам доступ к App Store в сентябре 2016 года. Официально магазина приложений в Иране до сих пор нет, однако разработчики для обхода ограничений зачастую регистрируют свои приложения как зарубежные.

Вышеупомянутое коммерческое приложение Digikala использует платёжную платформу Shaparak, изолированную от международных систем и, таким образом, не противоречащую условиям использования сервисов Apple. Тем не менее, это приложение было удалено из App Store. Также стоит отметить, что и у многих иранских банков есть приложения для iOS, во избежание нарушения условий Apple загружаемых на мобильные устройства не через App Store, а сторонними способами.

Разработчики, пытающиеся загрузить в магазин приложений свои продукты, получают следующее сообщение: «К сожалению, App Store на территории Ирана официально не доступен. Приложения, облегчающие расчёты предприятиям или организациям, базирующимся в Иране, могут не соответствовать регламенту иранских транзакций и санкций (31 глава свода федеральных нормативных актов, часть 560) при регистрации в App Store. По этим причинам мы не можем принять вашу заявку в данный момент. Мы рекомендуем вам заново подать заявку после пересмотра международного торгового права, чтобы допустить использование этой функциональности».

Пока неясно, удаляет ли Apple все приложения от иранских разработчиков или только те, в которых присутствует возможность осуществления платежей.

Фото: «3Dnews».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: App Store, Apple, Иран, приложения

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Apple присоединяется к искусственному интеллекту

Apple присоединяется к искусственному интеллекту

"> Apple подала в суд на Qualcomm

Apple подала в суд на Qualcomm

"> Глава Apple продал акции компании

Глава Apple продал акции компании

"> Apple выбрала главного поставщика iPhone

Apple выбрала главного поставщика iPhone

Новини партнерів

ОБСЄ збереться на термінове засідання через ситуацію в Авдіївці
262728_1ОБСЄ збереться на екстрене засідання через ситуацію в Авдіївці, – повідомила представниця МЗС України Мар’яна Беца. За її словами, засідання розпочнеться о
На Харківщині вибухнув газовий балон, двоє людей померло
1У селі Слобожанське, що на Харківщині, 28 січня вибухнув газовий балон в одній із багатоповерхівок. Унаслідок інциденту постраждало 5 людей. Удар був

Последние новости

13:16

В WordPress исправлены опасные уязвимости

13:02

Рада может собраться на внеочередное заседание из-за Авдеевки

13:01

Чемпион Олимпиады-2014 дисквалифицирован на четыре года

12:58

Европа рассмотрит вопрос обострения ситуации на Донбассе

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

В Харькове сотрудники автомойки на чужой машине врезались в светофор (ФОТО)

В Харькове сотрудники автомойки на чужой машине врезались в светофор (ФОТО) »

Одесса

Одесский предприниматель присвоил 250 тысяч гривен доверчивых клиентов

Одесский предприниматель присвоил 250 тысяч гривен доверчивых клиентов »

Донбасс

В Донецке на поверхность подняли большую часть заблокированных в шахте горняков

В Донецке на поверхность подняли большую часть заблокированных в шахте горняков »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.