Apple удаляет иранские приложения

Apple начала удалять из App Store программные продукты, страной происхождения которых является Иран

Несколько дней назад компания удалила приложение крупнейшей торговой площадки в стране Digikala, сообщает «3Dnews».



Пока Apple ситуацию никак не прокомментировала, но, вероятнее всего, она связана с международным торговым правом.

Купертинская компания начала постепенно снимать ограничения и открывать иранцам доступ к App Store в сентябре 2016 года. Официально магазина приложений в Иране до сих пор нет, однако разработчики для обхода ограничений зачастую регистрируют свои приложения как зарубежные.

Вышеупомянутое коммерческое приложение Digikala использует платёжную платформу Shaparak, изолированную от международных систем и, таким образом, не противоречащую условиям использования сервисов Apple. Тем не менее, это приложение было удалено из App Store. Также стоит отметить, что и у многих иранских банков есть приложения для iOS, во избежание нарушения условий Apple загружаемых на мобильные устройства не через App Store, а сторонними способами.

Разработчики, пытающиеся загрузить в магазин приложений свои продукты, получают следующее сообщение: «К сожалению, App Store на территории Ирана официально не доступен. Приложения, облегчающие расчёты предприятиям или организациям, базирующимся в Иране, могут не соответствовать регламенту иранских транзакций и санкций (31 глава свода федеральных нормативных актов, часть 560) при регистрации в App Store. По этим причинам мы не можем принять вашу заявку в данный момент. Мы рекомендуем вам заново подать заявку после пересмотра международного торгового права, чтобы допустить использование этой функциональности».

Пока неясно, удаляет ли Apple все приложения от иранских разработчиков или только те, в которых присутствует возможность осуществления платежей.

Фото: «3Dnews».