В WordPress исправлены опасные уязвимости

Разработчики WordPress, системы управления сайтами (Content Management System, CMS), сообщили о выпуске обновления 4.7.2 и устранении трёх критических уязвимостей в коде платформы
Первый баг позволял злоумышленникам получать доступ к компонентам пользовательского интерфейса CMS и был связан с функцией Press This, используемой для публикации постов, сообщает «3Dnews».
Вторая проблема была связана с классом WP_Query, используемым для получения доступа к переменным и функциям в ядре WordPress. Суть её заключалась в том, что при передаче «небезопасных» данных система становилась уязвимой для внедрения SQL-кода.
Последняя брешь позволяла киберпреступникам использовать CMS для проведения атак типа XSS (Cross-Site Scripting - «межсайтовый скриптинг»).
Обновление безопасности системы вышло всего спустя две недели после выпуска патча под номером 4.7.1, исправившего восемь уязвимостей, которые могли позволить злоумышленнику осуществить удалённую атаку, включая баги, связанные с межсайтовым скриптингом, удалённым выполнением кода в PHPMailer и межсайтовой подделкой запросов.
WordPress 4.7.2 можно загрузить вручную или автоматически через панель управления системы. Также обновление автоматически устанавливается на сайты, поддерживающие такую функцию.
Фото: «3Dnews».
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Теги: WordPress, киберпреступники, уязвимость
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