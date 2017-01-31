В WordPress исправлены опасные уязвимости

Разработчики WordPress, системы управления сайтами (Content Management System, CMS), сообщили о выпуске обновления 4.7.2 и устранении трёх критических уязвимостей в коде платформы

Первый баг позволял злоумышленникам получать доступ к компонентам пользовательского интерфейса CMS и был связан с функцией Press This, используемой для публикации постов, сообщает «3Dnews».



Вторая проблема была связана с классом WP_Query, используемым для получения доступа к переменным и функциям в ядре WordPress. Суть её заключалась в том, что при передаче «небезопасных» данных система становилась уязвимой для внедрения SQL-кода.

Последняя брешь позволяла киберпреступникам использовать CMS для проведения атак типа XSS (Cross-Site Scripting - «межсайтовый скриптинг»).

Обновление безопасности системы вышло всего спустя две недели после выпуска патча под номером 4.7.1, исправившего восемь уязвимостей, которые могли позволить злоумышленнику осуществить удалённую атаку, включая баги, связанные с межсайтовым скриптингом, удалённым выполнением кода в PHPMailer и межсайтовой подделкой запросов.

WordPress 4.7.2 можно загрузить вручную или автоматически через панель управления системы. Также обновление автоматически устанавливается на сайты, поддерживающие такую функцию.

Фото: «3Dnews».