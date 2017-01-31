Банки готовят судебные иски против Toshiba

Трастовые банки намерены подать в суд на Toshiba из-за убытков, понесенных вследствие падения стоимости её акций после скандала с отчётностью в 2015 году

Сообщения об этом последовали после объявления о решении конгломерата продать миноритарный пакет акций в своём бизнесе по выпуску чипов памяти для того, чтобы покрыть убытки от списания потерь подразделения Westinghouse Electric Co LLC, занимающегося ядерной энергетикой в США, сообщает «3Dnews».

Председатель правления Toshiba Шигенори Шига объявил о готовности уйти в отставку, взяв на себя ответственность за убытки Westinghouse Electric. Он был председателем правления Westinghouse Electric, когда компания понесла убытки в размере $930 млн. в 2012 финансовом году и $390 млн. в 2013 финансовом году.

Банк Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp сообщил в понедельник, что готовит иск на 1 млрд. иен ($8,7 млн.) с целью возмещения ущерба своих клиентов -пенсионных фондов - вследствие падения акций Toshiba два года назад. Банк входит в состав группы Mitsubishi UFJ Financial Group.

По данным информированных источников, два других трастовых банка Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd и Mizuho Trust & Banking Co тоже готовят аналогичные иски.

Фото: bloomberg.com