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Hi-tech

Razer купила разработчика «облачного» смартфона

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Razer купила стартап Nextbit

Спустя три месяца после приобретения THX компания Razer сделала ещё один шаг в направлении расширения своего бизнеса

На этот раз она купила стартап Nextbit, основанный выходцами из команды разработчиков Google Android Томом Моссом и Майком Чаном вместе с бывшим ведущим дизайнером HTC Скоттом Кройлом, сообщает «3Dnews».

Известность проект получил благодаря облачно-ориентированному смартфону Robin.

Финансовые условия сделки, которая была закрыта на минувшей неделе, не раскрываются, но на официальном сайте Nextbit сообщается, что фирма продолжит функционировать как самостоятельное подразделение в составе компании Razer, специализируясь на «уникальном мобильном дизайне и опыте». Аналогичную точку зрения на будущее Nextbit имеет и гендиректор Razer Мин-Лян Тан, заявивший в интервью, что под этим брендом планируется выпускать новые продукты. Какие именно, он не уточнил, но речь вполне может идти о ещё одном смартфоне.

Razer уже присматривалась к этому сегменту рынка - ещё весной прошлого года она искала разработчика с опытом в мобильной сфере и знаниями в области ARM-систем и компонентов.

Что касается смартфона Robin, то на данный момент его продажи прекращены. Однако в Nextbit призывают владельцев ранее реализованных устройств не беспокоиться: гарантийные обязательства по ним будут исполняться ещё как минимум полгода, а обновления ПО и патчи безопасности будут выпускаться до февраля 2018 года.

Фото: «3Dnews».

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Теги: Nextbit, Razer, смартфон

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