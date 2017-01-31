Microsoft продает облигации на 17 миллиардов

Microsoft объявила о продаже облигаций на сумму 17 млрд. долларов
Облигации выпущены со сроками погашения от трех до сорока лет, сообщает «РБК-Украина».
В том числе сделка включает в себя продажу 10-летних облигаций с купоном 3,3%.
Привлеченные средства будут потрачены на расходы, связанные с покупкой социальной сети LinkedIn.
Напомним, капитализация Microsoft достигла 500 млрд. долларов впервые за 17 лет.
Фото: «РБК-Украина».
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
19:31
|
19:17
|
19:06
|
19:05
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0