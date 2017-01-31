Microsoft продает облигации на 17 миллиардов

Microsoft объявила о продаже облигаций на сумму 17 млрд. долларов

Облигации выпущены со сроками погашения от трех до сорока лет, сообщает «РБК-Украина».

В том числе сделка включает в себя продажу 10-летних облигаций с купоном 3,3%.

Привлеченные средства будут потрачены на расходы, связанные с покупкой социальной сети LinkedIn.

Напомним, капитализация Microsoft достигла 500 млрд. долларов впервые за 17 лет.

Фото: «РБК-Украина».