В Европе запускают новый домен

Европейский вещательный союз запускает новый домен верхнего уровня .radio

Домен рассчитан на большую аудиторию радиосообщества, сообщает «РБК-Украина».

Использовать его получат возможность радиостанции, в том числе вещающие только в интернете, а также радиовещательные союзы, радиолюбители, сотрудники радиостанций (журналисты, диджеи) и другие.

Домен можно будет использовать для веб-сайтов и адресов электронной почты.

Управление .radio будет осуществлять Европейский вещательный союз при поддержке других профильных организаций. Период приоритетной регистрации с 3 мая до 5 июля 2017 года и в это время смогут получить доменные имена радиостанции.

Стоимость регистрации в домене, как отмечают в вещательном союзе, будет отличаться для компаний и частных лиц. Для компаний стоимость составит 200-250 евро в год. Для частных лиц стоимость будет значительно ниже.

Напомним, Норвегия первой в мире отключает FM-радио.

Фото: «РБК-Украина».