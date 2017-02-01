Хакеры похитили секретную информацию с серверов МИД Чехии

Хакерам удалось украсть сообщения из почтовых ящиков министра иностранных дел Чехии Любомира Заоралека и его заместителей

Неизвестные хакеры несколько месяцев пытались взломать серверы МИД Чехии, сообщает «РБК-Украина».

Были украдены тысячи единиц информации, включая секретную.

Министерство иностранных дел подтверждает информацию о взломе, однако отрицает тот факт, что была украдена секретная информация. На данный момент устанавливается степень ущерба, нанесенного хакерскими атаками.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хакеры взломали более 300 сайтов местных учреждений.

Фото: «РБК-Украина».