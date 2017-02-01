Apple пропустила срок уплаты 13 миллиардов Ирландии

Apple пропустила конечный срок уплаты штрафа в пользу Ирландии в размере 13 млрд. евро из-за недоначисленных налогов
Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что компания должна была уплатить штраф к 3 января, однако процесс возвращения средств продвигается сложно, сообщает «РБК-Украина».
Процесс осложняется как большим размером суммы, так и нежеланием самой Ирландии получить назад эти средства. Власти страны считают, что такой прецедент отпугнет другие мультинациональные компании от расширения в Ирландии своего бизнеса.
Летом 2016 года были обнародованы результаты расследования об уплате налогов компанией Apple.
В результате расследования власти Евросоюза пришли к выводу, что американская компания получала необоснованные налоговые льготы в Ирландии, что позволяло ей платить существенно меньше налогов, чем конкуренты.
Напомним, в августе ЕК оштрафовала Apple на 13 млрд. евро в пользу Ирландии.
Фото: «РБК-Украина».
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