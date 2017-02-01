С помощью MindFix можно управлять телевизором с помощью силы мысли (ВИДЕО)

Разработчики онлайн-кинотеатра Netflix представили устройство MindFix, которое позволяет силой мысли управлять телевизором

Девайс был представлен в рамках Netflix HackDay Winter 2017, сообщает «УНИАН».

Управление с помощью MindFix осуществляется на основе гаджета под названием Muse.

Устройство, надеваемое на голову пользователя, представляет собой электроэнцефалограф, отлеживающий изменение функций мозга. Разработчики адаптировали гаджет под управление Netflix.

Компания не собирается выпускать данное устройство на потребительский рынок.

Фото и видео: NetflixOpenSource