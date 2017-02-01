Sony спишет миллиард долларов

Sony вынуждена списать активы на сумму почти миллиард долларов ($976 млн.) по причине падающей доходности бизнеса домашних развлечений и, в первую очередь, значительного снижения продаж фильмов на физических носителях (DVD, Blu-ray), вызванного ростом популярности онлайн-кинотеатров

Данное списание будет отражено в отчёте компании за третий квартал 2016-2017 финансового года, который будет опубликован 2 февраля, сообщает «3Dnews».

На фоне этой новости стоимость акций Sony на Токийской фондовой бирже во вторник упала. Тем не менее, некоторые аналитики сохраняют оптимизм, полагая, что нынешние проблемы Sony являются отголосками её прошлых стратегических ошибок. В частности, они отмечают, что большая часть списываемой суммы относится к нематериальным активам, зафиксированным ещё в 1989 году в момент сделки по приобретению киностудии Columbia Pictures.

Представители Sony уверяют, что ничего экстраординарного в предпринимаемых мерах нет и что это всего лишь один из этапов плана по оздоровлению бизнеса японского электронного гиганта и укреплению его позиций за пределами американского рынка.

Чтобы частично компенсировать списания, Sony продаст часть своей доли в медицинском онлайн-сервисе M3 банку Goldman Sachs.

Фото: «3Dnews».