Проекты в области ИИ привлекли $5 миллиардов

Стартапы, специализирующиеся на технологиях искусственного интеллекта (ИИ), в 2016 году привлекли в общей сложности $5,02 млрд. инвестиций - максимум за последние пять лет

В прошлом году прошло 658 раундов финансирования разработчиков ИИ-решений против 493 раундов в 2015-м, когда в стартапы было вложено $3,12 млрд., сообщает «3Dnews».

В крупнейших сделках в 2016 году участвовали американские компании StackPath (предлагает сервисы обеспечения кибербезопасности на основе искусственного интеллекта) и Zymergen (биотехнологический стартап, создающий технологии автоматизации создания микроорганизмов), которые получили от инвесторов 180 и 130 млн долларов соответственно.

Большая часть средств направляется начинающим американским компаниям, однако доля зарубежных проектов растёт. В 2016 году не прописанные в США стартапы привлекли суммарно 38 % инвестиций в ИИ-секторе против 21 % в 2012 году.

В разработчиков искусственного интеллекта инвестируют не только венчурные фонды, но и крупные корпорации вроде Intel, Google и General Electric.

Аналитик CB Insights Дипахри Варадараджан говорит, что инвестиции в ИИ-разработки будут расти, а совершенствование алгоритмов машинного обучения будет способствовать увеличению числа применений технологии.

Фото: wsj.com