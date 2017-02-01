Apple получила рекордную выручку

Apple по итогам прошедшего квартала получила рекордную выручку в размере 78,4 млрд. долларов, что на 3,3% выше показателей аналогичного квартала прошлого года
При этом международные продажи превысили 60% от общего дохода, сообщает «РБК-Украина».
Квартальная прибыль на одну акцию составила 3,36 доллара по сравнению с 3,28 долларов годом ранее.
Чистая прибыль сократилась на 2,6% и составила 17,891 млрд. долларов.
По итогам текущего квартала Apple прогнозирует доход между 51,5 млрд. и 53,5 млрд. долларов.
Фото: «РБК-Украина».
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