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Hi-tech

Apple получила рекордную выручку

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Чистая прибыль сократилась на 2,6%

Apple по итогам прошедшего квартала получила рекордную выручку в размере 78,4 млрд. долларов, что на 3,3% выше показателей аналогичного квартала прошлого года 

При этом международные продажи превысили 60% от общего дохода, сообщает «РБК-Украина».

Квартальная прибыль на одну акцию составила 3,36 доллара по сравнению с 3,28 долларов годом ранее.

Чистая прибыль сократилась на 2,6% и составила 17,891 млрд. долларов.

По итогам текущего квартала Apple прогнозирует доход между 51,5 млрд. и 53,5 млрд. долларов.

Фото: «РБК-Украина».

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Теги: Apple, выручка, прибыль

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