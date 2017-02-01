Google обвиняет россиянина в манипуляциях с доменным именем

Google подала жалобу против россиянина Виталия Попова, требуя лишить его прав на одно из доменных имён

На Попова зарегистрирован домен ɢoogle.com, сообщает «3Dnews».

Это имя очень похоже на название официального домена американского поискового гиганта google.com. Сходство объясняется тем, что вместо буквы «g» в названии домена используется символ «ɢ».

По заявлениям Google, Попов может формировать ссылки, которые выглядят практически точно так же, как ссылки на официальный домен компании. При этом, как утверждается, россиянин использует свой домен для распространения спама и перенаправления посетителей на веб-страницы с большим количеством всплывающих окон.

В своей жалобе компания Google требует передать ей права на домен ɢoogle.com. Россиянин, разумеется, обвинения в свой адрес отрицает, заявляя, что не распространяет спамерские сообщения.

Чем закончится конфликт, пока не ясно. Попову принадлежит домен lifehacĸer.com, в написании которого буква «k» заменена на символ «ĸ».

Фото: «3Dnews».