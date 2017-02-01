Убытки AMD сократились вдвое

Производитель микропроцессоров Advanced Micro Devices (AMD) завершил год с убытками, однако их размер существенно снизился благодаря высокому спросу на графические решения для игровых консолей и стабилизации компьютерного рынка

В четвёртом квартале 2016 года чистый убыток AMD составил $51 млн. против $102 млн. денежных потерь годом ранее, сообщает «3Dnews».



Выручка за это время повысилась на 15,4 % - до $1,11 млрд.

За весь прошлый год компания выручила $4,27 млрд. против $4 млрд. в 2015 году. Чистый убыток снизился с $660 млн. до $497 млн.

В октябре-декабре 2016 года подразделение AMD Computing and Graphics, отвечающее за выпуск компьютерных процессоров и графических чипов, зафиксировало выручку на уровне $600 млн., что на 28 % больше показателя годичной давности. Этот подъём обеспечили сильные продажи GPU. При этом подразделение получило операционный убыток в размере $21 млн., но в четвёртой четверти 2015 года он был выше - $99 млн.

В структуре AMD Enterprise, Embedded and Semi-Custom, специализирующейся на выпуске серверных процессоров, систем на заказ и чипов для встраиваемых решений, квартальная выручка достигла $506 млн, увеличившись на 4% в годовом исчислении. Операционная прибыль в этом бизнесе уменьшилась с 59 до 47 млн. долларов.

Фото: wsj.com