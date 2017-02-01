Apple хочет улучшить интеллектуальные функции iOS

Apple добавила в раздел настроек безопасности бета-версии iOS 10.3, вышедшей на прошлой неделе, новую функцию, запрашивающую у пользователя разрешение на анализ его аккаунта iCloud для улучшения Siri и других интеллектуальных возможностей мобильной операционной системы

Сервисы iCloud включают в себя фотографии, почту, контакты, календарь, облачное хранилище, заметки, функцию хранения пользовательских данных Keychain, приложение для поиска утерянных устройств «Найти iPhone» и iTunes, сообщает «3Dnews».

«Apple хотела бы воспользоваться вашей помощью в улучшении её продуктов и сервисов, - говорится в новом разделе. - Анализ этих данных позволит нам улучшить интеллектуальные функции вроде Siri и других похожих или родственных сервисов».

Владельцы устройств на базе iPhone могут отказаться от предоставления данных через настройки безопасности iOS.

Данные iCloud начнёт собирать только после активации так называемой дифференциальной конфиденциальности - технологии, появившейся на iOS 10 в прошлом году и направленной на улучшение сервисов, использующих возможности искусственного интеллекта.

Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения, отметил, что, в отличие от Google и Facebook, купертинская компания осуществляет анализ в сфере глубокого обучения и искусственного интеллекта прямо на устройстве пользователя, а не в облаке. Компании для этого всё равно необходимы пользовательские данные.

Первыми функциями, которые Apple улучшила с помощью этой технологии, стали быстрый набор QuickType и рекомендации эмодзи в iMessage, а также поисковые рекомендации в Spotlight и заметки.

Apple не рассказала, какие именно данные iCloud она хочет использовать и какие сервисы, помимо Siri, собирается улучшать. Компания в плане использования технологий дифференциальной конфиденциальности настроена решительно.

Фото: «3Dnews».