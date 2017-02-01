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Hi-tech

Интернет-провайдеры прекратили отправку предупреждений о пиратстве

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Пиратство стало ещё более распространённым, чем несколько лет назад

Интернет-провайдеры США объявили о завершении работы системы предупреждения о нарушении авторских прав Copyright Alert System (CAS), которая была запущена в 2011 году после заключения соглашения между интернет-провайдерами, включая AT&T, Cablevision, Verizon, Time Warner и Comcast, а также Американской ассоциацией кинокомпаний (MPAA) и Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA)

Целью CAS было проведение просветительской работы, основанной на предположении, что большинство пользователей не осознаёт того, что скачивая с помощью пирингового (P2P) сетевого протокола пиратский контент, они нарушают законодательство, сообщает «3Dnews».

Пользователям, которые незаконно обмениваются файлами с записями музыки, кинофильмов и телешоу, направлялись предупреждения о незаконности их действий. Тем, кто продолжал скачивать пиратский контент, после пятого или шестого предупреждения снижали скорость трафика.

Для управления программой был создан Центр информации об авторских правах (Center for Copyright Information), а обжаловать решения интернет-провайдеров можно было в Американской арбитражной ассоциации (AAA).

Однако в минувшую пятницу Центр информации об авторских правах сообщил, что спустя четыре года система оповещения прекращает свою деятельность. Как оказалось, злостные нарушители практически никак не реагируют на предупреждения провайдеров, продолжая скачивать пиратский контент. Пиратство стало ещё более распространённым, чем несколько лет назад. По данным MPAA, в 2016 году американцы незаконно скачали 981 млн. фильмов и телешоу.

Система оповещения касалась только скачивания контента через торренты, хотя в последнее время пиратство охватило и другие области, такие как интернет-трансляция потокового видео.

Фото: MPAA

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Теги: пиратская копия, провайдер, США

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