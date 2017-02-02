Суд обязал Facebook выплатить полмиллиарда за кражу технологии

Производитель очков виртуальной реальности Oculus, принадлежащий соцсети Facebook, должен по решению суда выплатить компании Zenimax полмиллиарда долларов
В ближайшее время компания намерена обжаловать решение в суде, сообщают «Вести».
Zenimax подала иск против компании Oculus, в котором потребовала компенсации ущерба за нарушение договора о неразглашении, а также за использование ее технологий сотрудниками Oculus.
Учредители Zenimax утверждали, что сотрудники Oculus скопировали их ранние разработки и использовали для производства очков виртуальной реальности Rift.
Основатель Facebook Марк Цукерберг выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что все обвинения в том, что продукты Oculus производятся на основе чьей-то чужой технологии, надуманы и совершенно абсурдны.
Присяжные признали вину основателя Oculus Палмера Лаки в нарушении договора о неразглашении информации. В то же время им не удалось доказать вину фирмы в нарушении коммерческой тайны.
В Oculus отметили, что суд не удовлетворил основные обвинения истца.
«Суть дела была в том, действительно ли Oculus похитила защищенные коммерческой тайной данные Zenimax, и по этому вопросы присяжные вынесли решение в нашу пользу», - заявил пресс-секретарь Oculus.
В Zenimax требовали с Oculus 2 млрд. долларов. Именно такую сумму ранее заплатил Facebook за Oculus в рамках сделки по поглощению производителя очков виртуальной реальности.
Фото: «РБК-Украина».
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