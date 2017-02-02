Apple обогнала Samsung на рынке смартфонов

В четвертом квартале 2016 года поставки смартфонов по всему миру выросли на 9% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года и составили 438,7 млн. устройств, при этом на долю американской Apple пришлось 17,8% от общего количества поставленных смартфонов, на долю южнокорейской Samsung - 17,7%

Samsung в конце 2016 года уступила первенство Apple, сообщает «РБК-Украина».

Однако по итогам всего 2016 года Samsung сохранил первое место на рынке. Доля компании составила 20,8%, у Apple - 14,5%. Третье место на рынке занимала китайская компания Huawei с долей 9,3% по итогам 2016 года.

В декабре прошлого года доля американской компании в мировых продажах составила 18,9%, тогда как южнокорейской - 15,4%.

В Counterpoint Research связали это с проблемами модели Samsung Galaxy Note 7, а также с сильной конкуренцией на некоторых рынках со стороны флагманских моделей других производителей, таких как Huawei Mate 8, Google Pixel и Moto Z.

Напомним, чистая прибыль компании Samsung Electronics в прошедшем году выросла на 19,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 22,73 триллиона корейских вон.

Фото: «РБК-Украина».