Twitter будет бороться с оскорблениями

Twitter собирается добавить в сервис ряд улучшений, которые сделают сервис «более безопасным местом»

В целой серии твитов вице-президент компании по разработке Эдвард Хо признал то, что все и так уже давно знали: Twitter проделала громадную работу в уменьшении случаев оскорбления пользовательской аудитории сайта, сообщает «3Dnews».



В течение недели пользователи начнут замечать признаки того, что компания пытается всё исправить. Будут внесены исправления в систему блокировки пользователей, а недоброжелатели больше не смогут создавать новые аккаунты.

Представитель Twitter сообщил следующее: «Мы подходим к безопасности со всей серьёзностью. Поэтому в ближайшие дни и недели мы внесём ряд изменений в продукт - некоторые из них станут заметны сразу же, а другие будут направлены на специфичные случаи. В процессе мы будем делиться с вами новой информацией и продолжим тестировать, учиться и перебирать эти изменения для оценки их эффективности. Вы можете ожидать существенного прогресса в этой сфере».

Борьба с оскорбительными и унизительными твитами в сервисе была объявлена высшим приоритетом для компании - особенно после того как генеральный директор Twitter Джек Дорси в конце прошлого года попросил пользователей активно делиться своими мнениями по этому поводу. Дорси признал, что, «впереди много работы», отметив, что компания движется в нужном направлении не очень быстро. Теперь Хо говорит, что Twitter хочет прогрессировать «в рамках дней и часов, а не недель и месяцев».

Фото: «3Dnews».