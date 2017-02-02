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Hi-tech

OnePlus и Meizu уличены в «обмане»

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Устройство отслеживает запуск популярных программ для измерения производительности

Специалистам XDA Developers показалось странным поведение процессора Qualcomm Snapdragon 821 в смартфоне OnePlus 3T при выполнении им тестовых приложений

Их насторожило, что в таких случаях даже при отсутствии нагрузки чип не понижает тактовую частоту до минимальных значений, а держит её на уровне 1,3 ГГц для высокопроизводительных и 1 ГГц для энергоэффективных ядер, сообщает «3Dnews».

Было обнаружено, что устройство отслеживает запуск популярных программ для измерения производительности: Geekbench, AnTuTu, Androbench, Quadrant, Vellamo и GFXBench.

Чтобы вывести OnePlus 3T на чистую воду, энтузиасты XDA Developers в сотрудничестве с компанией Primate Labs использовали обычный бенчмарк Geekbench 4, но «замаскированный» под якобы другое приложение Bob’s Mini Golf Putt. Результат подтвердил предположения: в режиме скрытого теста (на графиках обозначен линиями красного цвета) во время простоев смартфон спокойно снижал частоту ядер до минимальных 310 МГц и работал медленнее, температура CPU также была ниже.

Обратившись за разъяснениями в OnePlus, организаторы эксперимента получили ответ, что обнаруженный ими режим был внедрён с благородной целью - обеспечить наивысшую эффективность при работе с ресурсоёмким софтом и «тяжёлыми» играми. В компании пообещали убрать из будущих версий Oxygen OS специальные настройки для бенчмарков.

После инцидента с OnePlus 3T в сообществе XDA Developers озаботились проверкой и других смартфонов на предмет наличия у них особых режимов для тестирования. То, что аналогичную схему использовал и OnePlus 3, откровением для них не стало, ведь аппараты работают под управлением одинакового ПО.

А вот выявление схожего метода приукрашивания замеров в Meizu Pro 6 - режим Performance в нём фактически не предназначен для повседневного использования - даёт основания полагать, что столь избирательное отношение гаджетов к бенчмаркам вскоре может стать тенденцией.

В этом вопросе OnePlus и Meizu отнюдь не первопроходцы: в прошлом манипулировать результатами тестов пытались и другие бренды, включая Samsung, HTC, LG и ASUS.

Фото: «3Dnews».

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Теги: Meizu, OnePlus, бенчмаркинг

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