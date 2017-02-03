Ученые создали робота-летучую мышь (ВИДЕО)

Новый Bat Bot от американских ученых - это самая настоящая летучая мышь, выполненная из электроники и высокопрочных полимеров

Bat Bot, созданный исследователями в Университете штата Иллинойс совместно с научной лабораторией Урбана-Шампейн в Калифорнийском технологическом институте, является наглядным примером биомимикрии, когда машина непосредственно имитирует те или иные формы живой природы, сообщает «Сегодня».

Этот аппарат, в отличие от робо-насекомых, не обладает роторами или жесткими крыльями: вместо этого, Bat Bot (вес которого составляет всего лишь 85 граммов) взлетает с помощью тонкой мембраны, аналогичной кожистым перепонкам летучих мышей.

Крошечный, гибкий и маневренный робот, по мнению ученых, может быть практически незаменим при исследовании полуразрушенных зданий, промышленных завалов, пещер и подземных катакомб - тех мест, которые предпочитают сами летучие мыши.

Сет Хатчинсон, один из авторов исследования, уверен, что маленькие роботы могут также осуществлять различные операции в многоэтажных зданиях - от доставки лекарств в больничные палаты до диагностики внешней электрики.

Главной проблемой Bat Bot на сегодняшний день остается механика приземления. В идеале, робот-летучая мышь должен уметь цепляться за неровные поверхности и крепко держаться за них, но пока что над этой технологией придется еще поработать.

Видео: Science Magazine

Фото: Feldman Ecopark.